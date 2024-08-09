Артига: «Нам очень помогли психологически две победы»

Главный тренер «Химок» Франк Артига дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Пари НН».

- Вы одержали первую победу в чемпионате в предыдущем туре. Насколько психологически она помогает вашей команде сейчас?

- Да, конечно, нам очень помогли психологически две победы. Мы будем отдавать весь максимум для победы сегодня.

- Фаринья сегодня выходит с первых минут. Можно ли говорить, что за один тайм он сумел завоевать место основного центрального защитника в «Химках»?

- Сегодня выставили хороший стартовый состав. Надеемся, что Фаринья покажет игру не хуже, чем в Казани. Будем надеяться, что забьет еще.

- Резиуан Мирзов сегодня в запасе, он один из лучших игроков первых туров у вашей команды. Почему вы приняли такое решение?

- Мы рассчитываем, что Резиуан может выйти на замену в любую минуту, но в этот раз решили поставить Магомедова вместо Резиуана, так как у него желтая карточка. Помните же о том, когда мы подготавливаем игру, готовим план матча - отталкиваемся от соперника, поэтому было принято такое решение.