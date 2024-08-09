Смородская: «Я фанатка Николича»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о наставнике ЦСКА Марко Николиче.

Смородская заявила, что считает Николича очень хорошим специалистом, отметив, что ЦСКА сделал правильный выбор.

«Я вообще фанатка Николича, я все время об этом говорила, и вы, наверное, это читали, потому что я видела, что он делает с командой и как он это делает. Он — большой мастер», — приводит слова Смородской «ВсеПроСпорт».

Напомним, текущим летом ЦСКА отправил в отставку Владимира Федотова, пригласив вместо него Николича.

После трех туров ЦСКА идет на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав семь очков.