Пономарёв: «Гайч – какой-то Буратино»

Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарёв высказался по поводу возможного трансфера нападающего Адольфо Гайча. По словам Пономарёва, московскому клубу нужно продавать аргентинского футболиста без всяких раздумий. Бывший футболист отметил, что «армейцам» нужно заработать на Гайче, чтобы не дошло до его ухода свободным агентом по истечению срока контракта.

«Я бы Гайча продал без размышлений. Он ведь деревянный игрок! Стоит как памятник в штрафной и ждёт мяча. Какой-то Буратино, честное слово. Его нужно продать и купить шустрого нападающего, который будет постоянно искать мяч», - цитирует Пономарёва «РБ Спорт».

Добавим, что в сезоне 2024/2025 Адольфо Гайч успел поучаствовать в двух матчах ЦСКА. Аргентинец суммарно провёл на поле 17 минут, не отмечаясь при этом результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего Адольфо Гайча в 1,7 миллиона евро.