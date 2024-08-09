Илич: «Хочу, чтобы моя команда выложилась побольше и, наконец, показала победу в домашней игре»

Главный тренер «Пари НН» Саша Илич дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Химками».

- Вы одержали первую победу в чемпионате. Насколько проще было готовить команду после победного результата?

- Это хорошо, что на прошлой неделе мы добились положительного результата, но я хочу сказать еще раз, что я не доволен тем, как мы играли, поэтому сегодня новая игра. Я хочу, чтобы моя команда выложилась побольше и, наконец, показала победу в домашней игре.

- Что нужно поменять, в чем причина не самой хорошей игры вашей команды?

- Прежде всего, нам нужно время. Так получается, что порой мы играем хорошо и уступаем, а бывает, что играем плохо, тем не менее, выигрываем. Это РПЛ, здесь никогда не бывает легко.

- Эктов сегодня выходит в стартовом составе, человек, который только на этой неделе пополнил ваш состав. Насколько он готов выходить с первых минут?

- Я думаю, что он готов к игре. Он играл в кубковом матче, в предыдущем клубе, также полностью провел сборы с предыдущей командой. Я думаю, он полностью готов.