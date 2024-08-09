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Булыкин: «Краснодар» и дальше будет падать вниз»

09 Августа 2024 • 18:14 Комментировать
Краснодар
...
ЦСКА Москва
1 2.60 X 3.35 2 2.70
10.08 20:00

Бывший игрок «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о перспективах «Краснодара».

«Я думаю, что мы нескоро увидим «Краснодар» наверху, они и дальше будут падать вниз. Как бы печально это ни звучало», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

По мнению эксперта, в «Краснодаре» нет понимания, как исправить сложившуюся ситуацию.

Игра четвертого тура Российской премьер-лиги между «Краснодаром» и ЦСКА. Встреча между командами пройдет завтра, 10 августа. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 20:00 по столичному времени.

В последнем очном матче «быки» одолели «армейцев» со счетом 1:0.

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