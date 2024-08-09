Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент признался, какую зарплату Актюркоглу просил у «Спартака»

09 Августа 2024 • 18:09 Комментировать

«Спартак» вёл переговоры по трансферу атакующего полузащитника Керема Актюркоглу из «Галатасарая». Впрочем, трансфер 25-летнего турецкого футболиста сорвался. Агент Вильям Д’Авила признался, какую зарплату в ходе переговорного процесса запрашивал Актюркоглу.

«Мы запросили зарплату в размере 3 миллионов евро в год, но сейчас больше не имеем контакта с клубом», - цитирует агента Sport24.

Агент Актюркоглу также говорил о том, что футболист не отказывался от предложения от «Спартака».

В настоящий момент «Спартак» готовится к домашнему матчу Премьер-лиги против «Ахмата». Команды сыграют в воскресенье, 11 августа.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Галатасарай Керем Актюркоглу Вильям Д’Авила трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Спартак» может оформить громкий трансфер за 30 млн евро Соболев приступил к тренировкам в «Спартаке» Футболист «Спартака» ответил, согласится ли на переход в «Зенит» «Спартак» купил Кёна — источник «Спартак» решил избавиться от трёх иностранцев – названы все имена В «Барселоне» решили расстаться с защитником – он не убедил Флика «Ты должен объяснить»: Гвардиола отреагировал на новую причёску де Брёйне «Спартак» получил предложение по легионеру Флик может пригласить в «Барселону» игрока «Баварии» Гвардиола нашёл новую звезду в «Манчестер Сити»
Пепе завершил карьеру в 41 год Гвардиола нашёл новую звезду в «Манчестер Сити» Ольмо перейдёт в «Барселону» — раскрыта сумма трансфера Глава «Барселоны» после победы над «Реалом» назвал самый успешный клуб мира Фанаты «ПСЖ» раскритиковали российского вратаря после пропущенного мяча между ног Стипиди: «Проверка судей на детекторе лжи – это гестапо, что ли?» Флик заблокировал трансфер звёздного игрока в «Барселону» Роналду и Месси – в одной команде: символическая сборная ветеранов футбола «Зенит» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 Состоялась жеребьёвка Лиги чемпионов – результаты
Спортивные новости
На Олимпийских играх в Париже сменился лидер медального зачёта Осталось всего три дня: Кто лидирует на Олимпиаде по золотым медалям На Олимпиаде сменился лидер медального зачёта Китай сравнялся с США по количеству золотых медалей на Олимпийских играх в Париже Какая страна лидирует на Олимпиаде за четыре дня до финиша Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
8 мин
Пари НН Пари НН
Химки Химки
0
0
2.27 3.55 2.85
Видео
09.08.24 в 20:45
Ростов Ростов
Рубин Рубин
2.07 3.45 3.35
Видео
10.08.24 в 15:00
Локомотив Москва Локомотив Москва
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
1.65 3.85 4.90
Видео
10.08.24 в 17:30
Зенит Зенит
Динамо Москва Динамо Москва
1.52 4.40 5.40
Видео
10.08.24 в 17:30
Оренбург Оренбург
Акрон Акрон
1.91 3.65 3.65
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Августа
18:30 · Россия. Премьер-лига
Смородская — о перспективах ЦСКА: «Николич — не волшебник»
18:27 · Россия. Премьер-лига
Сергей Дурасов сделал прогноз на матч «Крылья Советов» – «Факел»
18:23 · Россия. Премьер-лига
Артига: «Нам очень помогли психологически две победы»
18:21 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Я фанатка Николича»
18:21 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Гайч – какой-то Буратино»
18:18 · Россия. Премьер-лига
Илич: «Хочу, чтобы моя команда выложилась побольше и, наконец, показала победу в домашней игре»
18:14 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Краснодар» и дальше будет падать вниз»
18:09 · Россия. Премьер-лига
Агент признался, какую зарплату Актюркоглу просил у «Спартака»
18:00 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» - «Химки»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
17:54 · Россия. Премьер-лига
Глушаков – о Глушенкове в сборной России: «Все вопросы к Карпину»
17:46 · Россия. Премьер-лига
Глушаков – о Глушенкове: «При всём уважении, играть с мастерами «Зенита» проще, чем в командах нижней восьмёрки»
17:44 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев дал прогноз на матч «Краснодар» - ЦСКА
17:37 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис – о «Спартаке»: «Выиграли два матча – борьба за чемпионство, проиграют один – будут говорить, что что-то не так»
17:25 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Динамо» может навязать борьбу «Зениту»
17:13 · Россия. Премьер-лига
На Сутормина появился новый претендент слухи
17:01 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» отказался от Глебова слухи
16:55 · Россия. Премьер-лига
Смородская не верит в медали «Локомотива»
16:48 · Россия. Премьер-лига
Агент: «К Сутормину есть интерес от российских клубов»
16:47 · Россия. Премьер-лига
Актюркоглу не отказывал «Спартаку»: Агент назвал настоящую причину срыва трансфера
16:09 · Россия. Премьер-лига
Спиридонов: Все болельщики «Спартака» ждут Промеса
16:04 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» ведёт переговоры по игроку «Зенита»
15:56 · Россия. Премьер-лига
Мостовой дал прогноз на результат матча «Краснодар» - ЦСКА
15:49 · Россия. Премьер-лига
Рианчо: Соболев может играть в чемпионате Испании
15:40 · Россия. Премьер-лига
Радимов хочет, чтобы «Динамо» набрало очки в гостях у «Зенита»
15:23 · Россия. Премьер-лига
Спиридонов — о Соболеве: Если уйдёт в «Зенит», то станет иудой и предателем
Все новости
Рекомендуем