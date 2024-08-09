Агент признался, какую зарплату Актюркоглу просил у «Спартака»

«Спартак» вёл переговоры по трансферу атакующего полузащитника Керема Актюркоглу из «Галатасарая». Впрочем, трансфер 25-летнего турецкого футболиста сорвался. Агент Вильям Д’Авила признался, какую зарплату в ходе переговорного процесса запрашивал Актюркоглу.

«Мы запросили зарплату в размере 3 миллионов евро в год, но сейчас больше не имеем контакта с клубом», - цитирует агента Sport24.

Агент Актюркоглу также говорил о том, что футболист не отказывался от предложения от «Спартака».

В настоящий момент «Спартак» готовится к домашнему матчу Премьер-лиги против «Ахмата». Команды сыграют в воскресенье, 11 августа.