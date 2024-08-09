Глушаков – о Глушенкове в сборной России: «Все вопросы к Карпину»

Главный тренер национальной сборной России Валерий Карпин давно не вызывал в команду Максима Глушенкова. Специалист ссылался на то, что футболисту нужно ещё прибавлять. Теперь Глушенков ударно начал новый сезон, забив восемь голов в пяти матчах за «Зенит». Опытный игрок «Химок» Денис Глушаков ответил на вопрос, удивит ли его, если Карпин снова не включит Глушенкова в список.

«Не знаю, все вопросы к Карпину, это их ситуация с Глушенковым. Он выбирает состав для сборной России», - слова Глушакова приводит «Матч ТВ».

Ранее в прессе появлялись слухи о том, что на самом деле Карпин не вызывает Глушенкова из-за конфликта.