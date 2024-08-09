Глушаков – о Глушенкове: «При всём уважении, играть с мастерами «Зенита» проще, чем в командах нижней восьмёрки»

Опытный полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался об успехах Максима Глушенкова в «Зените». Как известно, в пяти первых матчах за питерский клуб футболист отметился восьмью результативными ударами.

Глушаков похвалил Глушенкова за его выступления, но в то же время отметил, что играть в командах с сильными партнёрами проще.

«Давайте, при всём уважении к тому, что он хороший футболист, с которым я играл и нахожусь в хороших отношениях, - играть с такими высокими мастерами, которые есть в «Зените», проще, чем в командах нижней восьмёрки», - цитирует Глушакова «Матч ТВ».

Ближайший матч Премьер-лиги «Зенит» проведёт в субботу, 10 августа, - против московского «Динамо» на своём поле.