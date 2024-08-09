Борис Игнатьев дал прогноз на матч «Краснодар» - ЦСКА

Известный тренер Борис Игнатьев поделился комментарием о предстоящей игре «Краснодар» - ЦСКА.

«Краснодарцам будет непросто, но, думаю, они смогут добиться минимальной победы в домашнем матче», — приводит слова Игнатьева Legalbet.

По мнению специалиста, ключевыми факторами в матче станут мотивация и готовность игроков.

Встреча четвертого тура Российской премьер-лиги между «Краснодаром» и ЦСКА пройдет завтра, 10 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 по столичному времени. За всеми событиями матча можно будет следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.