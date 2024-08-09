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Канчельскис – о «Спартаке»: «Выиграли два матча – борьба за чемпионство, проиграют один – будут говорить, что что-то не так»

09 Августа 2024 • 17:37 Комментировать
Спартак Москва
...
Ахмат
1 1.43 X 4.80 2 6.80
11.08 20:00

Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис высказался о «Спартаке», выигравшем три последних матча после поражения от «Оренбурга» на старте сезона. По мнению Канчельскиса, «красно-белые» бросаются из крайности в красность.

«Спартак» в своём стиле. Выиграли два матча – значит, борьба за чемпионство. Проиграют один – будут говорить, что с командой что-то не так», - цитирует Канчельскиса Metaratings.

Канчельскис отметил, что для «Спартака» показательным будет матч против «Зенита». Дерби двух столиц в Премьер-лиге пройдёт уже довольно скоро – 24 августа. В ближайшем же туре команда Деяна Станковича будет принимать «Ахмат».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Канчельскис

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