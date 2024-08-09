Канчельскис – о «Спартаке»: «Выиграли два матча – борьба за чемпионство, проиграют один – будут говорить, что что-то не так»

Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис высказался о «Спартаке», выигравшем три последних матча после поражения от «Оренбурга» на старте сезона. По мнению Канчельскиса, «красно-белые» бросаются из крайности в красность.

«Спартак» в своём стиле. Выиграли два матча – значит, борьба за чемпионство. Проиграют один – будут говорить, что с командой что-то не так», - цитирует Канчельскиса Metaratings.

Канчельскис отметил, что для «Спартака» показательным будет матч против «Зенита». Дерби двух столиц в Премьер-лиге пройдёт уже довольно скоро – 24 августа. В ближайшем же туре команда Деяна Станковича будет принимать «Ахмат».