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Канчельскис: «Динамо» может навязать борьбу «Зениту»

09 Августа 2024 • 17:25 Комментировать
Зенит
...
Динамо Москва
Через 23 ч. 2 мин.

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о предстоящем матче чемпионата России «Зенит» - «Динамо».

«Я уже говорил, что «Зенит» можно объявлять чемпионом. Сейчас у них матч с «Динамо», потом будет «Спартак». И в этих встречах петербургская команда будет явным фаворитом», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.

При этом эксперт считает, что «Динамо» может навязать борьбу «сине-бело-голубым» за счет надежной игры в обороне. Канчельскис уточнил, что для достижения успешного результата «Зениту» нельзя давать пространство.

Встреча четвертого тура Российской премьер-лиги между «Зенитом» и «Динамо» пройдет 10 августа. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по мск.

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