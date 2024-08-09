Канчельскис: «Динамо» может навязать борьбу «Зениту»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о предстоящем матче чемпионата России «Зенит» - «Динамо».

«Я уже говорил, что «Зенит» можно объявлять чемпионом. Сейчас у них матч с «Динамо», потом будет «Спартак». И в этих встречах петербургская команда будет явным фаворитом», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.

При этом эксперт считает, что «Динамо» может навязать борьбу «сине-бело-голубым» за счет надежной игры в обороне. Канчельскис уточнил, что для достижения успешного результата «Зениту» нельзя давать пространство.

Встреча четвертого тура Российской премьер-лиги между «Зенитом» и «Динамо» пройдет 10 августа. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по мск.