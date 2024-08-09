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На Сутормина появился новый претендент слухи

09 Августа 2024 • 17:13 Комментировать
Пари НН
0:0
Химки
1-й тайм

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин может перебраться в «Химки».

Ранее сообщалось, что в аренде 30-летнего футболиста заинтересован «Ростов».

Как стало известно «Чемпионату», переговоры по аренде Сутормина ведут еще и «Химки». Утверждается, что окончательное решение будет зависеть от самого игрока.

В нынешнем сезоне Сутормин пока на поле не выходил. Текущее трудовое соглашение игрока с «Зенитом» рассчитано до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 1,2 млн евро.

Завтра, 10 августа, «Зенит» примет на своем поле столичное «Динамо». Начало поединка 4-го тура РПЛ запланировано на 17:30 по мск.

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