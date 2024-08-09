«Спартак» отказался от Глебова

Полузащитник и капитан «Ростова» Данил Глебов не перейдет в московский «Спартак». Об этом сообщает телеграм-канал «Хроники «Спартака».

По данным источника, дончане запросили за своего лидера пять миллионов евро, но «Спартак» отказался платить такую сумму. В стане «красно-белых» посчитали ценник завышенным, отметил источник.

В текущем сезоне 24-летний хавбек принял участие в четырех матчах с учетом всех турниров и не отметился результативными действиями.

Трудовой договор Глебова с «Ростовом» рассчитан до 2028 года. Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет восемь миллионов евро.