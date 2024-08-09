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Смородская не верит в медали «Локомотива»

09 Августа 2024 • 16:55 Комментировать
Локомотив Москва
...
Динамо Махачкала
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Через 21 ч. 52 мин.

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская ответила на вопрос, сможет ли московский клуб забраться в медали по итогам сезона РПЛ.

«Сейчас нет, не верю. Никаких предпосылок для этого на данный момент нет. Состав не на тройку, игра тоже», — приводит слова Смородской портал «РБ Спорт».

После трех сыгранных матчей подопечные Михаила Галактионова находятся на четвертой позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в своей копилке шесть баллов.

В ближайшем туре РПЛ «Локомотив» примет на своем поле «Динамо» из Махачкалы. Встреча пройдет 10 августа, начало — в 15:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ольга Смородская

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