Агент: «К Сутормину есть интерес от российских клубов»

Александр Клюев, агент полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, ответил на вопрос о будущем футболиста.

Ранее появилась информация о том, что «Ростов» может арендовать 30-летнего игрока.

— К Сутормину есть интерес от российских клубов, — приводит слова агента Sport24.

В нынешнем сезоне Сутормин пока на поле не появлялся. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до середины 2025 года. Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 1,2 млн евро.

После трех туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, набрав девять очков.