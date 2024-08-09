Актюркоглу не отказывал «Спартаку»: Агент назвал настоящую причину срыва трансфера

Атакующий полузащитник Керем Актюркоглу в летнее трансферное окно не сменит «Галатасарай» на «Спартак». Агент Вильям Д’Авила, который работает с 25-летним футболистом, назвал причину срыва сделки. По словам агента, Актюркоглу московскому клубу не отказывал.

«Сам Актюркоглу не отказывался от перехода в «Спартак». Агенты, работающие с клубами, не захотели с нами разговаривать, поэтому мы не продолжили переговоры», - цитирует агента «Матч ТВ».

Керем Актюркоглу оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 15 миллионов евро. Этим летом футболист выступил за сборную Турции на чемпионате Европы.