Спиридонов: Все болельщики «Спартака» ждут Промеса

Бывший волейболист и болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов ответил, хотел бы увидеть возвращение нападающего Квинси Промеса в московский клуб.

«Сейчас «Спартаку» прет, а Квинси пропустил и накосячил много. Не знаю, как это будет. Но мне кажется, что любой болельщик хочет видеть Промеса дальше в клубе. Он легенда «Спартака», — приводит слова Спиридонова Metaratings.

1 июля «Спартак» объявил о прекращении сотрудничества с Промесом в связи с истечением срока трудового договора.

На данный момент Промес находится в Дубае в ожидании суда о возможной экстрадиции в Нидерланды, где он приговорен к семи с половиной годам колонии.