«Ростов» ведёт переговоры по игроку «Зенита»

«Ростов» хочет усилить свой состав и работает в этом направлении. В настоящий момент «жёлто-синие» обсуждают с «Зенитом» возможность перехода полузащитника Алексея Сутормина. Ростовчане могут арендовать 30-летнего футболиста на сезон 2024/2025, о чём на своих страницах рассказывает «РБ Спорт».

Стоит отметить, что действующий контракт Сутормина с «Зенитом» рассчитан как раз до следующего лета.

В новом сезоне за «Зенит» Алексей Сутормин ещё не играл. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают футболиста в 1,2 миллиона евро.

Напомним, что во второй части прошлого сезона Сутормин выступал в аренде за «Сочи».