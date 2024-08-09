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Мостовой дал прогноз на результат матча «Краснодар» - ЦСКА

09 Августа 2024 • 15:56 Комментировать
Краснодар
...
ЦСКА Москва
1 2.60 X 3.35 2 2.70
10.08 20:00

Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой высказался о субботнем матче четвёртого тура Российской премьер-лиги между «Краснодаром» и ЦСКА. По мнению экс-игрока «Сельты», в этом матче команды поделят очки.

«Я по-прежнему считаю, что у «Краснодара» хорошая команда, поэтому завтра жду от них яркой игры. Плюс они играют дома, они будут играть в атаку. Но шансы равны, фаворита в этой игре нет. Думаю, будет ничья», - цитирует Мостового «РБ Спорт».

Матч между «Краснодаром» и ЦСКА стартует 10 августа в 20:00 по московскому времени. На текущий момент «быки» имеют в своём активе три очка (три ничьи), а «армейцы» - семь очков (две победы и одна ничья).

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