Мостовой дал прогноз на результат матча «Краснодар» - ЦСКА

Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой высказался о субботнем матче четвёртого тура Российской премьер-лиги между «Краснодаром» и ЦСКА. По мнению экс-игрока «Сельты», в этом матче команды поделят очки.

«Я по-прежнему считаю, что у «Краснодара» хорошая команда, поэтому завтра жду от них яркой игры. Плюс они играют дома, они будут играть в атаку. Но шансы равны, фаворита в этой игре нет. Думаю, будет ничья», - цитирует Мостового «РБ Спорт».

Матч между «Краснодаром» и ЦСКА стартует 10 августа в 20:00 по московскому времени. На текущий момент «быки» имеют в своём активе три очка (три ничьи), а «армейцы» - семь очков (две победы и одна ничья).