Рианчо: Соболев может играть в чемпионате Испании

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о нападающем Александре Соболеве. Недавно футболиста отстранили от тренировок с основой «красно-белых» на фоне истории с желанием уйти в «Зенит». По мнению Рианчо, Соболев смог бы выступать в чемпионате Испании.

«Мог бы Соболев играть в Ла Лиге? Я не исключаю этого. Соболев – хороший нападающий. Самое главное, как игрок адаптируется к чемпионату, поэтому любой качественный футболист может заиграть на высоком уровне, если адаптируется», - цитирует Рианчо «РБ Спорт».

В то же время Рианчо выразил мнение, что Соболев продолжит выступать в российском футболе.

Стоит сказать, что эксперты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 27-летнего Александра Соболева в 7,5 миллиона евро.

Ближайший матч «Спартак» проведёт в воскресенье, 11 августа, - против «Ахмата» на своём поле.

Названы два человека, которые подталкивали Соболева к переходу в «Зенит»