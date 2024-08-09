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Радимов хочет, чтобы «Динамо» набрало очки в гостях у «Зенита»

09 Августа 2024 • 15:40 Комментировать
Зенит
...
Динамо Москва
10.08 17:30

Известный в прошлом футболист Владислав Радимов высказался о предстоящем матче Премьер-лиги между «Зенитом» и «Динамо». Обе команды прошли три стартовых тура без поражений, причём питерцы все игры выиграли крупно (4:0, 4:0, 5:0).

Радимов назвал «Зенит» фаворитом матча, но при этом рассказал о своём желании увидеть осечку команды Сергея Семака.

«На самом деле – да! Даже с учётом того, что я зенитовский. Но мне бы действительно хотелось, чтобы «Динамо» в этом матче навязало борьбу и отобрало очки», - цитирует Радимова «РБ Спорт».

В то же время Радимов предположил, что «Зенит» может пройти сезон 2024/2025 без единого поражения.

Матч «Зенит» - «Динамо» стартует 10 августа в 17:30 по московскому времени.

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