Радимов хочет, чтобы «Динамо» набрало очки в гостях у «Зенита»

Известный в прошлом футболист Владислав Радимов высказался о предстоящем матче Премьер-лиги между «Зенитом» и «Динамо». Обе команды прошли три стартовых тура без поражений, причём питерцы все игры выиграли крупно (4:0, 4:0, 5:0).

Радимов назвал «Зенит» фаворитом матча, но при этом рассказал о своём желании увидеть осечку команды Сергея Семака.

«На самом деле – да! Даже с учётом того, что я зенитовский. Но мне бы действительно хотелось, чтобы «Динамо» в этом матче навязало борьбу и отобрало очки», - цитирует Радимова «РБ Спорт».

В то же время Радимов предположил, что «Зенит» может пройти сезон 2024/2025 без единого поражения.

Матч «Зенит» - «Динамо» стартует 10 августа в 17:30 по московскому времени.