Названы два человека, которые подталкивали Соболева к переходу в «Зенит»

Нападающий Александр Соболев недавно был отстранён от тренировок с основой «Спартака». Произошло это на фоне разговоров о желании 27-летнего футболиста перебраться в питерский «Зенит».

Как сообщает Sports.ru, приводя комментарий источника, очевидным является то, что Соболева к трансферу в «Зенит» подталкивал его агент Павел Андреев. Отмечается, что агент имеет сильное влияние на футболиста – Соболев прислушивается только к нему.

Другой источник отметил, что советовала Соболеву переходить в «Зенит» и его супруга.

Ранее появлялась информация о том, что Александр Соболев может вернуться в «Крылья Советов».