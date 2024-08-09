Спиридонов — о Соболеве: Если уйдёт в «Зенит», то станет иудой и предателем

Бывший волейболист и поклонник «Спартака» Алексей Спиридонов прокомментировал возможный уход форварда «красно-белых» Александра Соболева в «Зенит».

«Если Соболев перейдет, сядет на банку, получит свое бабло, а через год будет в аренде. Это его право. Он станет иудой и предателем, но зато заработает для себя денег», — приводит слова Спиридонова Metaratings.

В текущем сезоне 27-летний Соболев принял участие в одной игре Российской премьер-лиги, в которой не отметился голевыми действиями. После этого футболист был отстранен от тренировок с основной командой «Спартака» из-за возможного трансфера в «Зенит».