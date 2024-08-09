Трансфер Актюркоглу в «Спартак» окончательно сорвался

Вильям Д'Авила, агент нападающего «Галатасарая» Керема Актюркоглу, сообщил о срыве трансфере игрока в московский «Спартак».

— Сделки по Керему не будет, — приводит слова агента российское издание «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что «Спартак» готов выложить за Актюркоглу 14 миллионов евро. При этом отмечалось, что сам футболист запросил слишком большую зарплату у «красно-белых».

В воскресенье, 11 августа, подопечные Деяна Станковича примут на своем поле грозненский «Ахмат». Начало поединка четвертого тура Российской премьер-лиги запланировано на 20:00 по столичному времени.