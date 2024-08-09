Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Я точно знаю, что бумага есть»: Соболев не верил в срыв трансфера в «Зенит»

09 Августа 2024 • 15:13 Комментировать

Будущее Александра Соболева по-прежнему туманно. В настоящий момент форвард не тренируется с основой «Спартака» - его недавно отстранили на фоне информации о стремлении перейти в «Зенит».

Как сообщает Sports.ru, единственное предложение по Соболеву делалось устно и через агента. То предложение в размере 8 миллионов евро «Спартак» не устраивало, и с тех пор никаких попыток найти точку соприкосновения по цене между клубами не было.

Источник отмечает, что 27-летний Соболев не верил в отсутствие у «Спартака» официального предложения от «Зенита».

«Ему говорят: «Саша, нет официального предложения, нет никакой бумаги». Он отвечает: «Я точно знаю, что бумага есть», - сообщил источник.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Александра Соболева в 7,5 миллиона евро.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Александр Соболев трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Спартак» может оформить громкий трансфер за 30 млн евро Соболев приступил к тренировкам в «Спартаке» Футболист «Спартака» ответил, согласится ли на переход в «Зенит» «Спартак» купил Кёна — источник «Спартак» решил избавиться от трёх иностранцев – названы все имена В «Барселоне» решили расстаться с защитником – он не убедил Флика «Ты должен объяснить»: Гвардиола отреагировал на новую причёску де Брёйне Абена прилетел в Москву — защитник интересен «Спартаку» Флик может пригласить в «Барселону» игрока «Баварии» Гвардиола нашёл новую звезду в «Манчестер Сити»
Пепе завершил карьеру в 41 год Гвардиола нашёл новую звезду в «Манчестер Сити» Ольмо перейдёт в «Барселону» — раскрыта сумма трансфера Глава «Барселоны» после победы над «Реалом» назвал самый успешный клуб мира Флик заблокировал трансфер звёздного игрока в «Барселону» Роналду и Месси – в одной команде: символическая сборная ветеранов футбола «Зенит» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 Стипиди: «Проверка судей на детекторе лжи – это гестапо, что ли?» Фанаты «ПСЖ» раскритиковали российского вратаря после пропущенного мяча между ног Глушенков — следующий российский футболист, который уедет в Европу: выбираем возможный клуб игроку за пределами России
Спортивные новости
Осталось всего три дня: Кто лидирует на Олимпиаде по золотым медалям На Олимпиаде сменился лидер медального зачёта Китай сравнялся с США по количеству золотых медалей на Олимпийских играх в Париже Какая страна лидирует на Олимпиаде за четыре дня до финиша Лидер сменился: Кто теперь идёт на первом месте Олимпиады Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
09.08.24 в 18:30
Пари НН Пари НН
Химки Химки
2.27 3.55 2.85
Видео
09.08.24 в 20:45
Ростов Ростов
Рубин Рубин
2.07 3.45 3.35
Видео
10.08.24 в 15:00
Локомотив Москва Локомотив Москва
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
1.65 3.85 4.90
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Августа
15:23 · Россия. Премьер-лига
Спиридонов — о Соболеве: Если уйдёт в «Зенит», то станет иудой и предателем
15:14 · Россия. Премьер-лига
Трансфер Актюркоглу в «Спартак» окончательно сорвался
15:13 · Россия. Премьер-лига
«Я точно знаю, что бумага есть»: Соболев не верил в срыв трансфера в «Зенит»
14:47 · Россия. Премьер-лига
Появилась новая информация о переговорах «Спартака» по Кёну и Актюркоглу слухи
14:22 · Россия. Премьер-лига
Спиридонов: «Жду скандалов, чего ещё можно ждать от «Спартака»?
14:13 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев оценил шансы Глушенкова уехать в Европу
13:57 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» высказались о травме Фассона
13:39 · Россия. Премьер-лига
Ларин ответил, сколько голов забьёт Глушенков в текущем сезоне
13:34 · Россия. Премьер-лига
В Турции подтвердили интерес к игроку ЦСКА
13:26 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев: «Соболев переходил бы в «Зенит» в качестве второго номера»
13:26 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» ведёт переговоры по игроку «Атлетико» - в клубе из Мадрида подтвердили
13:19 · Россия. Премьер-лига
Барбоза: «Барко — большой игрок для РПЛ»
13:14 · Россия. Премьер-лига
Мостовой назвал лучший трансфер лета в РПЛ
13:10 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев — о трансфере Хосейннеджада: «Нам нужен был футболист на эту позицию»
13:09 · Россия. Премьер-лига
Дзюба регулярно получает штрафы
13:01 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» нашёл замену Кёну, который не хочет ехать в Россию слухи
12:59 · Россия. Премьер-лига
Названа причина возможного срыва трансфера Кёна в «Спартак»
12:54 · Россия. Премьер-лига
Европейский клуб нацелился на форварда «Спартака» слухи
12:53 · Россия. Премьер-лига
РПЛ показала календарь до конца октября
12:49 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: Надеюсь, «Динамо» удастся притормозить «Зенит»
12:44 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» потерял защитника до конца года
12:40 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Если «Зенит» не выиграет у «Динамо», то интрига будет жива»
12:36 · Россия. Премьер-лига
Стипиди: «Спартак» отобьёт деньги за Угальде» эксклюзив
12:27 · Россия. Премьер-лига
Бывший игрок «Краснодара» объяснил результативность Глушенкова эксклюзив
12:20 · Россия. Премьер-лига
Камоцци оценил перспективы Соболева в Европе
Все новости
Рекомендуем