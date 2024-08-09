«Я точно знаю, что бумага есть»: Соболев не верил в срыв трансфера в «Зенит»

Будущее Александра Соболева по-прежнему туманно. В настоящий момент форвард не тренируется с основой «Спартака» - его недавно отстранили на фоне информации о стремлении перейти в «Зенит».

Как сообщает Sports.ru, единственное предложение по Соболеву делалось устно и через агента. То предложение в размере 8 миллионов евро «Спартак» не устраивало, и с тех пор никаких попыток найти точку соприкосновения по цене между клубами не было.

Источник отмечает, что 27-летний Соболев не верил в отсутствие у «Спартака» официального предложения от «Зенита».

«Ему говорят: «Саша, нет официального предложения, нет никакой бумаги». Он отвечает: «Я точно знаю, что бумага есть», - сообщил источник.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Александра Соболева в 7,5 миллиона евро.