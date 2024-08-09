Терёхин высказался, почему победа «Динамо» над «Зенитом» его не удивит

Футбольный эксперт Олег Терёхин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча тура «Зенит» - «Динамо».

- Ждете сюрпризов в матче «Зенит» - «Динамо»?

- Какие могут быть сюрпризы? В том году «Динамо» побеждало «Зенит», поэтому если завтра команда Лички опять выиграет, это будет нормально. Почему нет? «Динамо» хорошо стартовало в этом сезоне, обыграло «Локомотив».

- Но «Зенит» сейчас выглядит непобедимым.

- «Динамо» сейчас по очкам также идет, как «Зенит». Москвичи выглядят внушительно. А так еще играть очень много времени. Много матчей впереди.

- Какие есть преимущества у «Динамо», которые дадут шанс на очки?

- Самоотверженность и реализация моментов.

- Можно ли сказать, что основное оружие команды Лички – стандарты, ведь с них «Динамо» забило половину мячей на старте РПЛ - четыре из восьми?

- Дай бог, если получится. В нападении есть только Тюкавин, и надо ему помогать. В «Зените» каждый может забить. А у «бело-голубых» такого нет, поэтому надо добирать. Покупать нападающих.

- Вас не смущает большая группа отсутствующих игроков у «Динамо»?

- Тяжело, конечно. Сейчас вернется Бальбуэна поле отпуска, и ему будет трудно. Неизвестно, в каком он состоянии. А у «Зенита» все на месте. Понятно, что он фаворит предстоящего матча.

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- Как нейтрализовать Глушенкова?

- Почему все обращают внимание только на Глушенкова? Там много футболистов, кто может забить. Личке надо придумать, как нейтрализовать всю линию атаки. Да, Глушенков забивает, но ему помогает команда. Ассистируют ему. Не думаю, что в «Зените» все может решить один человек. Там вся команда играющая. Ждать угрозы можно с любой стороны.

- Вам не кажется, что «Динамо» надо играть более закрыто, чтобы не давать питерцам пространства?

- Не знаю, как сейчас Личка выстроит игру. Ясно, что в атаку команда не побежит, потому что можно сразу получить гол.

- Кто из вратарей вам больше импонирует: Латышонок или Лунёв?

- В «Зените» голкиперу проще. По воротам там бьют через раз. А так мне больше нравится Лунёв. Он выручил «Динамо» в матче с «железнодорожниками». Даже Личка это отмечал. Считаю, «Динамо» приобрело отличного вратаря.

Елена Григорьевская