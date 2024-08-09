Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Появилась новая информация о переговорах «Спартака» по Кёну и Актюркоглу слухи

09 Августа 2024 • 14:47 Комментировать

«Спартак» продолжает работу по усилению своего состава, и в последние недели клуб связывали с защитником Дерриком Кёном и атакующим полузащитником Керемом Актюркоглу. Оба футболиста представляют «Галатасарай».

Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», «Спартак» согласовал сделку с Кёном, но несколько дней назад 25-летний игрок «растворился с радаров». Сообщалось, что в Германии игроку намекнули, что ему не стоит ехать в Москву.

Что касается 25-летнего Актюркоглу, то стороны не договорились об условиях контракта. Этого игрока в «Спартаке» не будет, а вот минимальный шанс заполучить Кёна у «красно-белых» ещё есть, отмечает источник.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 1
😀 0
🤣 1
🤑 1
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Галатасарай Керем Актюркоглу Деррик Кён трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Спартак» может оформить громкий трансфер за 30 млн евро Соболев приступил к тренировкам в «Спартаке» Футболист «Спартака» ответил, согласится ли на переход в «Зенит» «Спартак» купил Кёна — источник «Спартак» решил избавиться от трёх иностранцев – названы все имена В «Барселоне» решили расстаться с защитником – он не убедил Флика «Ты должен объяснить»: Гвардиола отреагировал на новую причёску де Брёйне Абена прилетел в Москву — защитник интересен «Спартаку» Флик может пригласить в «Барселону» игрока «Баварии» Гвардиола нашёл новую звезду в «Манчестер Сити»
Пепе завершил карьеру в 41 год Гвардиола нашёл новую звезду в «Манчестер Сити» Ольмо перейдёт в «Барселону» — раскрыта сумма трансфера Глава «Барселоны» после победы над «Реалом» назвал самый успешный клуб мира «Зенит» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 Фанаты «ПСЖ» раскритиковали российского вратаря после пропущенного мяча между ног Стипиди: «Проверка судей на детекторе лжи – это гестапо, что ли?» Флик заблокировал трансфер звёздного игрока в «Барселону» Роналду и Месси – в одной команде: символическая сборная ветеранов футбола Состоялась жеребьёвка Лиги чемпионов – результаты
Спортивные новости
Осталось всего три дня: Кто лидирует на Олимпиаде по золотым медалям На Олимпиаде сменился лидер медального зачёта Китай сравнялся с США по количеству золотых медалей на Олимпийских играх в Париже Какая страна лидирует на Олимпиаде за четыре дня до финиша Лидер сменился: Кто теперь идёт на первом месте Олимпиады Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
09.08.24 в 18:30
Пари НН Пари НН
Химки Химки
2.27 3.55 2.85
Видео
09.08.24 в 20:45
Ростов Ростов
Рубин Рубин
2.07 3.45 3.35
Видео
10.08.24 в 15:00
Локомотив Москва Локомотив Москва
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
1.65 3.85 4.90
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Августа
15:23 · Россия. Премьер-лига
Спиридонов — о Соболеве: Если уйдёт в «Зенит», то станет иудой и предателем
15:14 · Россия. Премьер-лига
Трансфер Актюркоглу в «Спартак» окончательно сорвался
15:13 · Россия. Премьер-лига
«Я точно знаю, что бумага есть»: Соболев не верил в срыв трансфера в «Зенит»
14:47 · Россия. Премьер-лига
Появилась новая информация о переговорах «Спартака» по Кёну и Актюркоглу слухи
14:22 · Россия. Премьер-лига
Спиридонов: «Жду скандалов, чего ещё можно ждать от «Спартака»?
14:13 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев оценил шансы Глушенкова уехать в Европу
13:57 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» высказались о травме Фассона
13:39 · Россия. Премьер-лига
Ларин ответил, сколько голов забьёт Глушенков в текущем сезоне
13:34 · Россия. Премьер-лига
В Турции подтвердили интерес к игроку ЦСКА
13:26 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев: «Соболев переходил бы в «Зенит» в качестве второго номера»
13:26 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» ведёт переговоры по игроку «Атлетико» - в клубе из Мадрида подтвердили
13:19 · Россия. Премьер-лига
Барбоза: «Барко — большой игрок для РПЛ»
13:14 · Россия. Премьер-лига
Мостовой назвал лучший трансфер лета в РПЛ
13:10 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев — о трансфере Хосейннеджада: «Нам нужен был футболист на эту позицию»
13:09 · Россия. Премьер-лига
Дзюба регулярно получает штрафы
13:01 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» нашёл замену Кёну, который не хочет ехать в Россию слухи
12:59 · Россия. Премьер-лига
Названа причина возможного срыва трансфера Кёна в «Спартак»
12:54 · Россия. Премьер-лига
Европейский клуб нацелился на форварда «Спартака» слухи
12:53 · Россия. Премьер-лига
РПЛ показала календарь до конца октября
12:49 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: Надеюсь, «Динамо» удастся притормозить «Зенит»
12:44 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» потерял защитника до конца года
12:40 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Если «Зенит» не выиграет у «Динамо», то интрига будет жива»
12:36 · Россия. Премьер-лига
Стипиди: «Спартак» отобьёт деньги за Угальде» эксклюзив
12:27 · Россия. Премьер-лига
Бывший игрок «Краснодара» объяснил результативность Глушенкова эксклюзив
12:20 · Россия. Премьер-лига
Камоцци оценил перспективы Соболева в Европе
Все новости
Рекомендуем