«Спартак» продолжает работу по усилению своего состава, и в последние недели клуб связывали с защитником Дерриком Кёном и атакующим полузащитником Керемом Актюркоглу. Оба футболиста представляют «Галатасарай».

Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», «Спартак» согласовал сделку с Кёном, но несколько дней назад 25-летний игрок «растворился с радаров». Сообщалось, что в Германии игроку намекнули, что ему не стоит ехать в Москву.

Что касается 25-летнего Актюркоглу, то стороны не договорились об условиях контракта. Этого игрока в «Спартаке» не будет, а вот минимальный шанс заполучить Кёна у «красно-белых» ещё есть, отмечает источник.