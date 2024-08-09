Петрушин назвал результат матча «Зенит» - «Динамо», который его удивит

Футбольный эксперт Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча тура «Зенит» - «Динамо».

- Какой результат станет для вас сюрпризом в матче «Зенит» - «Динамо»?

- Победа «Динамо». «Зенит» сейчас выглядит прилично, поэтому будет тяжело выиграть. Но не надо забывать, что в прошлом сезоне команда Лички играла с питерцами вполне успешно.

- Какие есть преимущества у «Динамо», которые дадут шанс на очки?

- Не могу сказать, что они есть. Многое будет зависеть от состава.

- Вас не смущает большая группа отсутствующих игроков у «Динамо»?

- Любого тренера смутит, когда в команде отсутствуют лидеры. Но, надо учитывать, что эти лидеры играли. То есть у них фактически не было перерыва. А усталость накапливается. Поэтому правильным для Лички будет отдать предпочтение тем, кто находится сейчас в обойме.

- Можно ли сказать, что основное оружие команды Лички - стандарты, ведь с них «Динамо» забило половину мячей на старте РПЛ - четыре из восьми?

- Они всегда были важной частью игры. Надеюсь, что если они будут, то хотя бы один удастся реализовать.

- Как нейтрализовать Глушенкова, который хорош в этом сезона? У него 6 мячей при 8 ударах в створ.

- Персонально сейчас никто не играет. Надо играть с ним плотнее вблизи ворот, в радиусе 20-30 метров. Важно будет не дать ему возможности выходить на ударные позиции, потому что он сейчас самый опасный футболист в составе «Зенита». Даже Кассьерра так не выглядит, как Глушенков. Забитые им мячи говорят сами за себя.

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- Вам не кажется, что «Динамо» надо играть более закрыто, чтобы не давать питерцам пространства?

- Естественно. Если будут играть в открытый футбол – проиграют. Это будет большой ошибкой. Я не могу сказать, что оборона «Зенита» - это супермонолит. Они там не так сильны, как в средней линии и нападении. Но и москвичи не любят играть в закрытый футбол. Мы помним, как в конце прошлого сезона «Динамо» решило играть с «Краснодаром» от обороны, и в итоге проиграло главный матч чемпионата.

- Кто из вратарей вам больше импонирует: Латышонок или Лунёв?

- Лунёв. Он более опытный и надежный. Это нельзя забывать.

Елена Григорьевская