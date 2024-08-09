Спиридонов: «Жду скандалов, чего ещё можно ждать от «Спартака»?

Бывший волейболист и болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов ответил на вопрос, чего он ждёт от «красно-белых» текущем сезоне.

«Скандалов. Чего еще можно ждать? Я не рассчитываю ждать хорошей игры, хотя надеюсь на это», — приводит слова Спиридонова Metaratings.

Эксперт добавил, что в матче с «Оренбургом» не видел у команды характера.

Напомним, в первом туре чемпионата России «Спартак» уступил на выезде «Оренбургу», но выиграл остальные три поединка, в том числе дерби с «Динамо» в рамках Кубка страны.

11 августа подопечные Деяна Станковича встретятся с «Ахматом» в рамках четвертого тура РПЛ, начало — в 20:00 по мск.