Бояринцев оценил шансы Глушенкова уехать в Европу

Наставник «Ротора» Денис Бояринцев поделился мнением об игре нападающего «Зенита» Максима Глушенкова.

По словам специалиста, он рад, что российский футболист так раскрывается в «Зените».

— Если Глушенков будет идти на том ходу, который набрал в «Зените», то сможет пополнить сильный европейский клуб, — приводит слова Бояринцева «Чемпионат».

Напомним, текущим летом 25-летний Глушенков перебрался в «Зенит» из «Локомотива». В составе «сине-бело-голубых» футболист принял участие в пяти играх с учетом всех турниров, забил восемь мячей и записал на свой счет одну результативную передачу.