В «Локомотиве» высказались о травме Фассона

Защитник Лукас Фассон травмировался в недавнем матче «Локомотива» против «Ахмата». Появлялась информация о том, что на восстановление бразильцу понадобится около четырёх месяцев, то есть игрок может пропустить остаток календарного года.

В пресс-службе «Локомотива» дали комментарий по поводу травмы Фассона. В клубе отметили, что прогнозировать сроки восстановления пока нельзя.

«Наш защитник Лукас Фассон, как все видели в трансляции, получил повреждение в конце второго тайма матча против «Ахмата». В данный момент игрок планово восстанавливается. О точных сроках его возвращения говорить пока рано», - ответ пресс-службы приводит «Спорт-Экспресс».

Ближайший матч Премьер-лиги «Локомотив» проведёт в субботу, 10 августа, - против махачкалинского «Динамо».