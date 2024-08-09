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В «Локомотиве» высказались о травме Фассона

09 Августа 2024 • 13:57 Комментировать
Локомотив Москва
...
Динамо Махачкала
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Через 23 ч. 37 мин.

Защитник Лукас Фассон травмировался в недавнем матче «Локомотива» против «Ахмата». Появлялась информация о том, что на восстановление бразильцу понадобится около четырёх месяцев, то есть игрок может пропустить остаток календарного года.

В пресс-службе «Локомотива» дали комментарий по поводу травмы Фассона. В клубе отметили, что прогнозировать сроки восстановления пока нельзя.

«Наш защитник Лукас Фассон, как все видели в трансляции, получил повреждение в конце второго тайма матча против «Ахмата». В данный момент игрок планово восстанавливается. О точных сроках его возвращения говорить пока рано», - ответ пресс-службы приводит «Спорт-Экспресс».

Ближайший матч Премьер-лиги «Локомотив» проведёт в субботу, 10 августа, - против махачкалинского «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Лукас Фассон

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