Ларин ответил, сколько голов забьёт Глушенков в текущем сезоне

Известный функционер Николай Ларин высказался об игре нападающего «Зенита» Максима Глушенкова.

«Я же называл его инопланетянином! Сколько там до другой планеты километров — столько может и забьет. Думаю, больше 15 голов в этом сезоне», — приводит слова Ларина «Спорт-Экспресс».

При этом специалист отметил, что прозвище «инопланетянин» не означает схожесть Глушенкова с Лионелем Месси, просто Максим особенный футболист по сравнению с остальными российскими игроками.

В составе «Зенита» Глушенков провел пять матчей, в которых восемь раз поразил сетку ворот соперников и оформил один ассист.