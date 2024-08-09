В Турции подтвердили интерес к игроку ЦСКА

Спортивный директор «Антальяспора» Айтач Алтай высказался о возможном трансфере форварда ЦСКА Адольфо Гайча.

— Мы заинтересованы в Гайче. Если клуб согласится на наши условия, и зарплата игрока будет меньше, чем в данный момент, тогда этот трансфер может произойти, — приводит слова функционера «Спорт-Экспресс».

25-летний аргентинец принадлежит ЦСКА с лета 2020 года. За это время он провел 39 матчей в футболке «армейцев», отметился тремя забитыми голами и записал в свой актив четыре ассиста.

Контракт Гайча с ЦСКА рассчитан до 2026 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,7 млн евро.

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