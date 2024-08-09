Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В Турции подтвердили интерес к игроку ЦСКА

09 Августа 2024 • 13:34 Комментировать
Краснодар
...
ЦСКА Москва
1 2.60 X 3.35 2 2.70
10.08 20:00

Спортивный директор «Антальяспора» Айтач Алтай высказался о возможном трансфере форварда ЦСКА Адольфо Гайча.

— Мы заинтересованы в Гайче. Если клуб согласится на наши условия, и зарплата игрока будет меньше, чем в данный момент, тогда этот трансфер может произойти, — приводит слова функционера «Спорт-Экспресс».

25-летний аргентинец принадлежит ЦСКА с лета 2020 года. За это время он провел 39 матчей в футболке «армейцев», отметился тремя забитыми голами и записал в свой актив четыре ассиста.

Контракт Гайча с ЦСКА рассчитан до 2026 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,7 млн евро.

Европейский клуб нацелился на форварда «Спартака»

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Антальяспор Адольфо Гайч трансферы футбола - лето 2024 Айтач Алтай ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 09 Августа
10:21
Деменко: «Для Мусаева матч с ЦСКА будет переломным моментом»
08 Августа
22:31
Качественная ставка и прогноз на матч Краснодар — ЦСКА чемпионата России — 10 августа 2024
20:30
Стало известно, в какой европейский чемпионат может уехать Помазун
18:44
Фильцов назвал фаворита матча «Краснодар» - ЦСКА
18:15
Агент Языджи отреагировал на информацию об интересе «Краснодара»
17:50
Жирков не видит в ЦСКА конкурента «Зенита»
17:42
«Краснодар» хотел подписать Языджи
15:09
Бурлак: «Мусаев — один из первых кандидатов на увольнение»
14:41
Ставка и прогноз на точный счёт матча Краснодар — ЦСКА — 10 августа 2024
14:21
Назначен судья на матч «Зенит» - «Динамо»
07 Августа
22:07
Канчельскис высказался о возможном переходе Сперцяна в «Наполи»
19:51
Актуальная ставка и прогноз на матч Краснодар – ЦСКА чемпионата России – 10 августа 2024
18:11
Габулов рассказал, при каком условии ЦСКА может бороться за чемпионство
16:40
Акинфеев: «Без Газзаева не было бы нас»
15:19
Дзагоев рассказал, считает ли Козлова самым талантливым игроком РПЛ
12:49
«Наполи» готов подписать Сперцяна при одном условии 1
06 Августа
19:57
Сергей Овчинников: «Тороп сильнее Сафонова»
14:46
РФС отказал Федотову в иске к ЦСКА о выплате 200 миллионов рублей 2
14:03
Масалитин признался, что ему тревожно за оборону ЦСКА
05 Августа
19:33
Деменко предположил, в каком случае Галицкий уволит Мусаева
17:47
Березовский — о Сперцяне в «Лансе»: «Было бы неплохо»
04 Августа
22:53
Ещё один форвард может покинуть ЦСКА
20:52
Круговой — о матче с «Краснодаром»: «Нам нужно реабилитироваться за поражение в Кубке»
20:05
Круговой назвал уход Чалова потерей для ЦСКА
19:46
Наумов: «Для игры в Европе Мусаеву нужно поднять планку»
19:34
Наумов ответил, сможет ли Мусаев заменить Чалова в ЦСКА
19:20
Наумов назвал единственного конкурента «Зенита» за чемпионство
19:09
ЦСКА согласовал новый контракт с Рошей
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
КРАСНОДАР ЦСКА МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Спартак» может оформить громкий трансфер за 30 млн евро Соболев приступил к тренировкам в «Спартаке» Футболист «Спартака» ответил, согласится ли на переход в «Зенит» «Спартак» купил Кёна — источник «Спартак» решил избавиться от трёх иностранцев – названы все имена В «Барселоне» решили расстаться с защитником – он не убедил Флика «Ты должен объяснить»: Гвардиола отреагировал на новую причёску де Брёйне Абена прилетел в Москву — защитник интересен «Спартаку» Флик может пригласить в «Барселону» игрока «Баварии» Гвардиола нашёл новую звезду в «Манчестер Сити»
Пепе завершил карьеру в 41 год Гвардиола нашёл новую звезду в «Манчестер Сити» Ольмо перейдёт в «Барселону» — раскрыта сумма трансфера Глава «Барселоны» после победы над «Реалом» назвал самый успешный клуб мира Флик заблокировал трансфер звёздного игрока в «Барселону» Роналду и Месси – в одной команде: символическая сборная ветеранов футбола «Зенит» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 Стипиди: «Проверка судей на детекторе лжи – это гестапо, что ли?» Фанаты «ПСЖ» раскритиковали российского вратаря после пропущенного мяча между ног Глушенков — следующий российский футболист, который уедет в Европу: выбираем возможный клуб игроку за пределами России
Спортивные новости
Осталось всего три дня: Кто лидирует на Олимпиаде по золотым медалям На Олимпиаде сменился лидер медального зачёта Китай сравнялся с США по количеству золотых медалей на Олимпийских играх в Париже Какая страна лидирует на Олимпиаде за четыре дня до финиша Лидер сменился: Кто теперь идёт на первом месте Олимпиады Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
09.08.24 в 18:30
Пари НН Пари НН
Химки Химки
2.27 3.55 2.85
Видео
09.08.24 в 20:45
Ростов Ростов
Рубин Рубин
2.07 3.45 3.35
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Августа
13:39 · Россия. Премьер-лига
Ларин ответил, сколько голов забьёт Глушенков в текущем сезоне
13:34 · Россия. Премьер-лига
В Турции подтвердили интерес к игроку ЦСКА
13:26 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев: «Соболев переходил бы в «Зенит» в качестве второго номера»
13:26 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» ведёт переговоры по игроку «Атлетико» - в клубе из Мадрида подтвердили
13:19 · Россия. Премьер-лига
Барбоза: «Барко — большой игрок для РПЛ»
13:14 · Россия. Премьер-лига
Мостовой назвал лучший трансфер лета в РПЛ
13:10 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев — о трансфере Хосейннеджада: «Нам нужен был футболист на эту позицию»
13:09 · Россия. Премьер-лига
Дзюба регулярно получает штрафы
13:01 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» нашёл замену Кёну, который не хочет ехать в Россию слухи
12:59 · Россия. Премьер-лига
Названа причина возможного срыва трансфера Кёна в «Спартак»
12:54 · Россия. Премьер-лига
Европейский клуб нацелился на форварда «Спартака» слухи
12:53 · Россия. Премьер-лига
РПЛ показала календарь до конца октября
12:49 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: Надеюсь, «Динамо» удастся притормозить «Зенит»
12:44 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» потерял защитника до конца года
12:40 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Если «Зенит» не выиграет у «Динамо», то интрига будет жива»
12:36 · Россия. Премьер-лига
Стипиди: «Спартак» отобьёт деньги за Угальде» эксклюзив
12:27 · Россия. Премьер-лига
Бывший игрок «Краснодара» объяснил результативность Глушенкова эксклюзив
12:20 · Россия. Премьер-лига
Камоцци оценил перспективы Соболева в Европе
12:14 · Россия. Премьер-лига
Деменко — об отстранении Соболева: «Станкович поступил очень мудро»
12:06 · Россия. Премьер-лига
Дьяков назвал фаворита матча «Ростов» - «Рубин»
12:00 · Россия. Мелбет-Первая лига
Бояринцев недоволен результатами «Ротора» на старте сезона
11:57 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» в субботу сыграет с «Шинником»
11:48 · Россия. Мелбет-Первая лига
На домашнем стадионе «СКА-Хабаровска» меняют систему подогрева
11:22 · Россия. Премьер-лига
Агент игрока «Галатасарая», которым интересуется «Спартак», заявил, что его клиент хочет остаться в клубе
11:16 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев считает, что у Соболева сожжены все мосты со «Спартаком»
Все новости
Рекомендуем