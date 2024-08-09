Бояринцев: «Соболев переходил бы в «Зенит» в качестве второго номера»

Российский тренер Денис Бояринцев поделился комментарием о перспективах форварда «Спартака» Александра Соболева в «Зените».

— В Питере большая конкуренция в атаке, поэтому Соболев переходил бы в качестве второго номера. Зацепиться за место в стартовом составе ему было бы очень сложно, — приводит слова Бояринцева «Чемпионат».

Ранее в СМИ активно обсуждался возможный переход 27-летнего Соболева из «Спартака» в «Зенит», однако сейчас никаких переговоров между сторонами нет.

В настоящий момент Соболев отстранен от тренировок с основной командой и занимается по индивидуальной программе.