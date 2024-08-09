«Рубин» ведёт переговоры по игроку «Атлетико» - в клубе из Мадрида подтвердили

В летнее трансферное окно состав «Рубина» может пополнить вингер Маркос Пауло, права на которого принадлежат мадридскому «Атлетико». В последние годы этот футболист неоднократно ездил в аренды.

В пресс-службе «Атлетико» ответили на вопрос о возможном переходе Пауло в казанский клуб.

«Мы общаемся по поводу Маркоса Пауло, но пока что всё не близко к завершению», - ответ пресс-службы «матрасников» приводит «Спорт-Экспресс».

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 23-летнего Маркоса Пауло в 2 миллиона евро. За первую команду «Атлетико» бразилец так ни разу и не сыграл.