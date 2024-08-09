Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Рубин» ведёт переговоры по игроку «Атлетико» - в клубе из Мадрида подтвердили

09 Августа 2024 • 13:26 Комментировать

В летнее трансферное окно состав «Рубина» может пополнить вингер Маркос Пауло, права на которого принадлежат мадридскому «Атлетико». В последние годы этот футболист неоднократно ездил в аренды.

В пресс-службе «Атлетико» ответили на вопрос о возможном переходе Пауло в казанский клуб.

«Мы общаемся по поводу Маркоса Пауло, но пока что всё не близко к завершению», - ответ пресс-службы «матрасников» приводит «Спорт-Экспресс».

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 23-летнего Маркоса Пауло в 2 миллиона евро. За первую команду «Атлетико» бразилец так ни разу и не сыграл.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Рубин Маркос Пауло трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Спартак» может оформить громкий трансфер за 30 млн евро Соболев приступил к тренировкам в «Спартаке» Футболист «Спартака» ответил, согласится ли на переход в «Зенит» «Спартак» купил Кёна — источник «Спартак» решил избавиться от трёх иностранцев – названы все имена В «Барселоне» решили расстаться с защитником – он не убедил Флика «Ты должен объяснить»: Гвардиола отреагировал на новую причёску де Брёйне Абена прилетел в Москву — защитник интересен «Спартаку» Флик может пригласить в «Барселону» игрока «Баварии» Гвардиола нашёл новую звезду в «Манчестер Сити»
Пепе завершил карьеру в 41 год Гвардиола нашёл новую звезду в «Манчестер Сити» Ольмо перейдёт в «Барселону» — раскрыта сумма трансфера Глава «Барселоны» после победы над «Реалом» назвал самый успешный клуб мира Флик заблокировал трансфер звёздного игрока в «Барселону» Роналду и Месси – в одной команде: символическая сборная ветеранов футбола «Зенит» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 Стипиди: «Проверка судей на детекторе лжи – это гестапо, что ли?» Фанаты «ПСЖ» раскритиковали российского вратаря после пропущенного мяча между ног Глушенков — следующий российский футболист, который уедет в Европу: выбираем возможный клуб игроку за пределами России
Спортивные новости
Осталось всего три дня: Кто лидирует на Олимпиаде по золотым медалям На Олимпиаде сменился лидер медального зачёта Китай сравнялся с США по количеству золотых медалей на Олимпийских играх в Париже Какая страна лидирует на Олимпиаде за четыре дня до финиша Лидер сменился: Кто теперь идёт на первом месте Олимпиады Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
09.08.24 в 18:30
Пари НН Пари НН
Химки Химки
2.27 3.55 2.85
Видео
09.08.24 в 20:45
Ростов Ростов
Рубин Рубин
2.07 3.45 3.35
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Августа
13:39 · Россия. Премьер-лига
Ларин ответил, сколько голов забьёт Глушенков в текущем сезоне
13:34 · Россия. Премьер-лига
В Турции подтвердили интерес к игроку ЦСКА
13:26 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев: «Соболев переходил бы в «Зенит» в качестве второго номера»
13:26 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» ведёт переговоры по игроку «Атлетико» - в клубе из Мадрида подтвердили
13:19 · Россия. Премьер-лига
Барбоза: «Барко — большой игрок для РПЛ»
13:14 · Россия. Премьер-лига
Мостовой назвал лучший трансфер лета в РПЛ
13:10 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев — о трансфере Хосейннеджада: «Нам нужен был футболист на эту позицию»
13:09 · Россия. Премьер-лига
Дзюба регулярно получает штрафы
13:01 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» нашёл замену Кёну, который не хочет ехать в Россию слухи
12:59 · Россия. Премьер-лига
Названа причина возможного срыва трансфера Кёна в «Спартак»
12:54 · Россия. Премьер-лига
Европейский клуб нацелился на форварда «Спартака» слухи
12:53 · Россия. Премьер-лига
РПЛ показала календарь до конца октября
12:49 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: Надеюсь, «Динамо» удастся притормозить «Зенит»
12:44 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» потерял защитника до конца года
12:40 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Если «Зенит» не выиграет у «Динамо», то интрига будет жива»
12:36 · Россия. Премьер-лига
Стипиди: «Спартак» отобьёт деньги за Угальде» эксклюзив
12:27 · Россия. Премьер-лига
Бывший игрок «Краснодара» объяснил результативность Глушенкова эксклюзив
12:20 · Россия. Премьер-лига
Камоцци оценил перспективы Соболева в Европе
12:14 · Россия. Премьер-лига
Деменко — об отстранении Соболева: «Станкович поступил очень мудро»
12:06 · Россия. Премьер-лига
Дьяков назвал фаворита матча «Ростов» - «Рубин»
12:00 · Россия. Мелбет-Первая лига
Бояринцев недоволен результатами «Ротора» на старте сезона
11:57 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» в субботу сыграет с «Шинником»
11:48 · Россия. Мелбет-Первая лига
На домашнем стадионе «СКА-Хабаровска» меняют систему подогрева
11:22 · Россия. Премьер-лига
Агент игрока «Галатасарая», которым интересуется «Спартак», заявил, что его клиент хочет остаться в клубе
11:16 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев считает, что у Соболева сожжены все мосты со «Спартаком»
Все новости
Рекомендуем