Барбоза: «Барко — большой игрок для РПЛ»

Агент Паулу Барбоза поделился комментарием об игре аргентинского хавбека «Спартака» Эсекьеля Барко.

Напомним, 25-летний футболист присоединился к «красно-белым» текущим летом, перебравшись из «Ривер Плейт».

«Конечно, Барко — большой игрок для РПЛ, он сразу продемонстрировал это. Эсекьель сильно прогрессировал за последнее время», — приводит слова Барбозы «РБ Спорт».

Агент добавил, что такие футболисты повышают интерес ко всему российскому чемпионату.

В составе «Спартака» Барко принял участие в трех матчах, в которых отметился одним забитым мячом и записал в свой актив две результативные передачи.