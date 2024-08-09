Мостовой назвал лучший трансфер лета в РПЛ

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой назвал лучший трансфер лета в Российской премьер-лиге. Экс-игрок «Сельты» не удивил, когда выделил переход Максима Глушенкова из «Локомотива» в «Зенит».

«Переход Глушенкова – лучший трансфер этого лета. По соотношению цена-качество – точно. Но и по игре Максим пока полностью оправдывает ожидания. Барко? Неплохое приобретение, но всё-таки за него заплатили очень много, поэтому лучшим переходом назвать не могу», - цитирует Мостового «РБ Спорт».

Отметим, что в пяти первых официальных матчах за «Зенит» Максим Глушенков записал на свой счёт восемь голов. В настоящий момент питерская команда готовится к домашнему матчу Премьер-лиги против «Динамо». Игра состоится в субботу, 10 августа, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.