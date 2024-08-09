Гаджиев — о трансфере Хосейннеджада: «Нам нужен был футболист на эту позицию»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о трансфере иранского хавбека Мохаммаджавада Хосейннеджада.

9 августа пресс-служба махачкалинцев объявила о покупке 21-летнего игрока у «Сепахана».

«Команде был нужен футболист на эту позицию. Нам подходят игроки такого уровня и с финансовой, и со спортивной точки зрения», — приводит слова Гаджиева Vprognoze.

Специалист заявил, что молодость Хосейннеджада является преимуществом, ведь он может продолжать прогрессировать.

В прошлом сезоне Хосейннеджад провел 27 матчей во всех турнирах, забил два гола и стал автором четырех голевых передач.