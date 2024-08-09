Известный футболист Артём Дзюба регулярно получает штрафы. Как сообщает телеграм-канал SHOT, на автомобиль Mercedes-Benz AMG S63, который зарегистрирован на футболиста, менее чем за год пришло около сотни штрафов за нарушение правил дорожного движения.

В основном штрафы выписываются за превышение скорости. Кроме того, имеются штрафы за нарушение требований дорожной разметки, езду без пристёгнутых ремней безопасности и так далее.

С прошлого октября Дзюба заплатил штрафы почти на 88 тысяч рублей. Футболист должен ещё 6 тысяч. Сейчас он не имеет клуба, то есть не получает зарплату, но вряд ли эта сумма станет для Артёма проблемой.