«Спартак» нашёл замену Кёну, который не хочет ехать в Россию

Московский «Спартак» работает над покупкой левого защитника.

Ранее появилась информация, что трансфер игрока «Галатасарая» Деррика Кёна в «Спартак» может сорваться.

По сведениям Metaratings, «красно-белые» прорабатывает два альтернативных варианта. Оба футболиста являются легионерами, а один из них — представитель Латинской Америки, сообщает источник.

Отмечается, что «Спартак» всерьез настроен оформить трансфер крайнего защитника текущим летом.

После трех сыгранных туров подопечные Деяна Станковича занимают пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке шесть очков.