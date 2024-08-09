Названа причина возможного срыва трансфера Кёна в «Спартак»

В последние недели слухи активно связывают защитника «Галатасарая» Деррика Кёна со «Спартаком». Впрочем, трансфер 25-летнего футболиста в российский клуб может быть сорван.

Согласно информации Sport24, «Галатасарай» ещё не рассчитался за трансфер Кёна из «Ганновера», осуществлённый в феврале. Турецкий клуб должен 2,5 миллиона евро, и в стане «львов» хотят, чтобы эти деньги заплатил «Спартак». «Красно-белых» такой вариант не устраивает, поскольку перевести деньги в Германию в нынешних реалиях сложно.

Проблема может быть решена через аренду Кёна с правом выкупа за 8 миллионов евро, отмечает источник.