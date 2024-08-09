Европейский клуб нацелился на форварда «Спартака»

Нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон может покинуть клуб текущим летом.

Как сообщает Transfer Nabzi, в услугах 27-летнего форварда заинтересован «Антальяспор». Уточняется, что турецкий клуб всерьез рассматривает возможность покупки ямайца.

Ранее появилась информация, что руководство «Спартака» хочет расстаться с Николсоном и еще двумя легионерами.

Николсон выступает за «Спартак» с января 2022 года. За это время он появился на поле в 43 играх во всех турнирах, забил 12 мячей и записал на свой счет четыре результативные передачи.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет пять миллионов евро.