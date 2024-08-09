РПЛ показала календарь до конца октября

Российская премьер-лига в пятницу обнародовала календарь на туры с 8-го по 13-й. Стоит отметить, что ЦСКА и «Зенит» встретятся в субботу, 14 сентября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Дерби «Спартака» и «Динамо» состоится в субботу, 22 сентября, и начнётся в 16:30. Спустя неделю, 29 сентября, «Спартак» снова пройдёт дерби – против «Локомотива», и оно тоже стартует в 16:30. В этот же день, в 19:30, «Краснодар» начнёт матч против «Зенита».

Ознакомиться с календарём чемпионата России полностью можно в публикации пресс-службы РПЛ ниже.