Булыкин: Надеюсь, «Динамо» удастся притормозить «Зенит»

Экс-футболист «Аякса» Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем матче РПЛ между «Зенитом» и «Динамо».

Булыкин надеется, что у «бело-голубых» получится притормозить санкт-петербургский клуб.

— Конечно, динамовцам будет тяжело, а фаворитом является «Зенит». Но рассчитываю, что команда Лички сумеет сыграть хорошо и отобрать очки у питерцев, — приводит слова Булыкина Vprognoze.

Матч четвертого тура Российской премьер-лиги «Зенит» - «Динамо» состоится завтра, 10 августа. Старт поединка запланирован на 17:30 по мск. Портал LiveResult проведет подробную текстовую трансляцию игры.