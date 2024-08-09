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«Локомотив» потерял защитника до конца года

09 Августа 2024 • 12:44 Комментировать
Локомотив Москва
...
Динамо Махачкала
1 1.47 X 4.50 2 7.30
10.08 15:00

Защитник «Локомотива» Лукас Фассон получил травму в последнем матче Премьер-лиги против «Ахмата», который московская команда выиграла со счётом 5:0 на выезде. Фассон был заменён в концовке второго тайма.

Согласно данным «Чемпионата», 23-летний Фассон пропустит около четырёх месяцев. Таким образом, бразилец вряд ли сыграет за «Локомотив» до конца 2024 календарного года.

Источник отмечает, что «Локомотив» теперь ищет нового футболиста в центр обороны. Московский клуб изучил кандидатуры нескольких защитников из чемпионата Хорватии.

Ближайший матч «Локомотив» проведёт в субботу, 10 августа, - против махачкалинского «Динамо».  

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Лукас Фассон

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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ДИНАМО МАХАЧКАЛА
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