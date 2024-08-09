«Локомотив» потерял защитника до конца года

Защитник «Локомотива» Лукас Фассон получил травму в последнем матче Премьер-лиги против «Ахмата», который московская команда выиграла со счётом 5:0 на выезде. Фассон был заменён в концовке второго тайма.

Согласно данным «Чемпионата», 23-летний Фассон пропустит около четырёх месяцев. Таким образом, бразилец вряд ли сыграет за «Локомотив» до конца 2024 календарного года.

Источник отмечает, что «Локомотив» теперь ищет нового футболиста в центр обороны. Московский клуб изучил кандидатуры нескольких защитников из чемпионата Хорватии.

Ближайший матч «Локомотив» проведёт в субботу, 10 августа, - против махачкалинского «Динамо».