Мостовой: «Если «Зенит» не выиграет у «Динамо», то интрига будет жива»

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой высказался о предстоящем матче РПЛ «Зенит» - «Динамо».

По мнению эксперта, предстоящий поединок станет одним из ключевых моментов в чемпионской гонке, ведь если «Зенит» одержит победу, то на 90 процентов все будет ясно.

«А если «Зенит» не выиграет, то интрига будет жива. Потому что «Динамо», «Спартак», ЦСКА и другие команды будут думать: «О, ничего страшного в «Зените» нет», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Игра четвертого тура Российской премьер-лиги между «Зенитом» и «Динамо» состоится завтра, 10 августа. Старт поединка запланирован на 17:30 по московскому времени.