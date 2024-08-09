Футбольный функционер Павел Стипиди в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил преображение 22-летнего нападающего московского «Спартака» Манфреда Угальде, забившего 4 гола в 3 последних матчах.

- Чего только не говорили и не писали про Угальде в марте, в апреле, в мае… Наверно, ему самому всё это переводили. А что ж теперь-то хвалить его наперебой стали?

Сейчас у футболистов такая система, что им каждому нужен свой тренер. Пришёл Станкович, которого после матча с «Оренбургом» вовсю уже полоскали так. Видимо, втемяшил он уверенность в Угальде, увидел в нём хорошего игрока, вот и результат. Молодцы, что ещё сказать.

Не думаю, что руководство «Спартака» зря вложило в Угальде столько денег. Другое дело, что раньше в команде были иностранцы, которые ничего не сделали. Но Угальде доказывает, что он хороший нападающий, забивной. Он молодой, «Спартак» отобьёт за него уплаченные деньги.

Не надо на человека сразу вешать ярлык. У нас и так мало качественных легионеров. Нетоповые клубы тоже пытаются покупать каких-то иностранцев, но на своих ребят больше внимания обращать надо, – сказал Стипиди.

«Спартак» купил Угальде у нидерландского «Твенте» в конце января. По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 13 миллионов евро.