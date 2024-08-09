Экс-полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал игру Максима Глушенкова за «Зенит».

- У парня стало в два раза больше моментов, потому что «Зенит» атакует в два раза больше «Локомотива». А Глушенков завершать умеет и отдавать умеет. Поэтому у него возросло число шансов по сравнению с тем сезоном. Молодец, пусть дальше всех удивляет и показывает, что есть хорошие российские ребята атакующего плана, – сказал Шипицин.

Глушенков забил в новом сезоне 8 голов в 4 матчах (2 мяча в Суперкубке и 6 мячей в 3 матчах чемпионата).