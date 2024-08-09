Камоцци оценил перспективы Соболева в Европе

Итальянский менеджер Франко Камоцци высказался о перспективах форварда «Спартака» Александра Соболева в Европе.

— Жаль, что такой хороший футболист, как Соболев сейчас не играет. Европа? Он сумеет там заиграть, — приводит слова Камоцци портал «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Соболев появился на поле в одном матче чемпионата России, не отметившись голевыми действиями.

После первого тура 27-летний форвард был отстранен от тренировок с основной командой.

Действующий контракт Соболева со «Спартаком» рассчитан до 2026 года. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 7,5 млн евро.