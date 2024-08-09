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Деменко — об отстранении Соболева: «Станкович поступил очень мудро»

09 Августа 2024 • 12:14 Комментировать
Спартак Москва
...
Ахмат
1 1.43 X 4.80 2 6.80
11.08 20:00

Экс-игрок «Спартака» Максим Деменко прокомментировал решение главного тренера «красно-белых» Деяна Станковича отстранить форварда команды Александра Соболева.

По мнению эксперта, в ситуации виноват сам Соболев и его агенты.

«Станкович поступил очень мудро, отстранив Соболева от тренировок в общей группе, чтобы он не мешал остальным футболистам. Станкович — футбольный человек», — цитирует Деменко «Чемпионат».

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги 27-летний Соболев принял участие в одной игре, в которой не отметился результативными действиями.

Трудовой договор Соболева со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Деян Станкович Максим Деменко Александр Соболев ещё теги

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